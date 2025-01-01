  1. الرئيسية
شهداء ومصابون في سلسة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهد ٨  فلسطينيين  ،وأصيب آخرين ، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في خانيونس و منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ضمن سلسلة غارات واستهدافات للقطاع في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

واستشهد ٥ مواطنين في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


 

وأفاد الدفاع المدني بغزة باستشهاد ٣ مواطنين، وإصابة أربعة مواطنين بينهم طفل ورضيع جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف منزلاً مكون من 3 طبقات لعائلة "البنا" شرق مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة.

وتحاول طواقم الدفاع المدني انتشال أحد المصابين من تحت أنقاض منزل استهدفه جيش الاحتلال في حي الصبرة .

