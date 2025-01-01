نتنياهو أبلغ واشنطن مسبقا..الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء هجومه على قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش بدأ هجومه على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين.

واضاف ان هجوم حماس اليوم على جنودنا في غزة تجاوز صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة.

وقال مراسل معا ان قصفا مدفعيا وانفجارات إسرائيلية عنيفة تضرب غزة.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بإطلاع الإدارة الأميركية على طبيعة الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة قبل تنفيذه.