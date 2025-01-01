صحة غزة: 94 شهيدا و344 مصابا منذ وقف النار

رام الله / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة شهداء، بينهم شهيد جديد، واثنان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى سبع إصابات مختلفة.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 68,531 شهيدًا و170,402 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 94 شهيدًا، والإصابات 344 إصابة، فيما تم انتشال 474 جثمانًا من مواقع مختلفة في أنحاء القطاع.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف حتى الآن على 75 جثمانًا من أصل 195 جثمانًا أفرجت عنها سلطات الاحتلال مؤخرًا، ولا تزال عملية التعرف على البقية جارية بفعل صعوبة الحالة الميدانية واستمرار الدمار في عدد من المناطق.