الدقران: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزّة

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إنَّ أكثر من 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة، وتحتاج لعلاج عاجل خارج القطاع. وطالب الدقران في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء بفتح المعابر فورًا للحد من تفشي الأمراض الوبائية في غزة.

وأشار إلى أنَّ أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مفقودين، وتم التعرف على أكثر من 68 ألف شهيد حتى الآن، موضحًا أن آلاف الشهداء تحت الركام ولا يمكن انتشالهم بسبب وجود الاحتلال ونقص الآليات اللازمة.

وأضاف "نحتاج إلى تدخل الدول العربية للمساعدة في انتشال الشهداء تحت الركام"، لافتًا إلى أن الاحتلال أدخل 9 شاحنات فقط من المساعدات الطبية ولا تكفي لسد العجز.

وتابع "أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا خلال العدوان على القطاع"، مشيرًا إلى أنَّ 67% من المستلزمات الطبية مفقودة بالكامل داخل المنظومة الصحية.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
 

