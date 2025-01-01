مصطفى: على حماس توضيح موقفها رسميا حول الحكم والسلاح

سما / وكالات /

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم"

كما دعا مصطفى في مقابلة مع العربية/الحدث يوم الثلاثاء، حركة حماس إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد الدولة الفلسطينية في قطاع غزة.

إلى ذلك، رأى أن "الإسرائيليين لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة". لكنه أردف قائلاً:" يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية".

أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها " يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن مهمتها في حماية الفلسطينيين يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن "دور هذه القوة الدولية يجب أن يكون داعما وليس بديلاً".

تدريب من مصر والأردن

كذلك أشار إلى أن الحكومة "اتفقت مع الدول العربية على دعم السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في غزة". وقال مصطفى:" قواتنا تتلقى تدريبا من قبل مصر والأردن للقيام بواجباتها في غزة. وأوضح أن 18 ألف عنصر أمن يتواجدون في غزة ومستعدون لاستئناف مهامهم". ولفت إلى أن "قوات مراقبة أوروبية ستلعب دورا مكملاً للمهام السلطة الفلسطينية على المعابر"

كما شدد على أن "عمل أي قوات دولية في غزة مرتبط بانسحاب إسرائيل". وقال " لا يوجد لجان أو قوات دولية تستطيع تحمل مسؤولية مليوني فلسطيني"

إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء اللسطيني، أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، معتبراً أن " الأصل أن تعود مؤسسات السلطة إلى القطاع".

لكنه اعتبر في الوقت عينه أنه " من الممكن مناقشة ترتيب انتقالي حتى عودة السلطة بشكل كامل"، مشددا على أن "إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعترضة على السلطة"

دور السعودية

هذا وأشار إلى أن "السعودية أكدت دعمها للبرنامج الإصلاحي في السلطة". وأوضح أن "التأثير العربي بدا واضحا بقيادة السعودية لدعم الدولة الفلسطينية".

كما أكد أن "الرياض قادت الإنجاز السياسي الذي تحقق للفلسطينيين"، مركزاً على أن "إعلان نيويورك قدم خريطة سلام كاملة في المنطقة".