  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى: على حماس توضيح موقفها رسميا حول الحكم والسلاح

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى: على حماس توضيح موقفها رسميا حول الحكم والسلاح



سما / وكالات /

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم"

كما دعا مصطفى في مقابلة مع العربية/الحدث يوم الثلاثاء، حركة حماس إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد الدولة الفلسطينية في قطاع غزة.

إلى ذلك، رأى أن "الإسرائيليين لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة". لكنه أردف قائلاً:" يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية".

أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها " يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن مهمتها في حماية الفلسطينيين يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن "دور هذه القوة الدولية يجب أن يكون داعما وليس بديلاً".

تدريب من مصر والأردن

كذلك أشار إلى أن الحكومة "اتفقت مع الدول العربية على دعم السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في غزة". وقال مصطفى:" قواتنا تتلقى تدريبا من قبل مصر والأردن للقيام بواجباتها في غزة. وأوضح أن 18 ألف عنصر أمن يتواجدون في غزة ومستعدون لاستئناف مهامهم". ولفت إلى أن "قوات مراقبة أوروبية ستلعب دورا مكملاً للمهام السلطة الفلسطينية على المعابر"

كما شدد على أن "عمل أي قوات دولية في غزة مرتبط بانسحاب إسرائيل". وقال " لا يوجد لجان أو قوات دولية تستطيع تحمل مسؤولية مليوني فلسطيني"

إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء اللسطيني، أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، معتبراً أن " الأصل أن تعود مؤسسات السلطة إلى القطاع".

لكنه اعتبر في الوقت عينه أنه " من الممكن مناقشة ترتيب انتقالي حتى عودة السلطة بشكل كامل"، مشددا على أن "إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعترضة على السلطة"

دور السعودية

هذا وأشار إلى أن "السعودية أكدت دعمها للبرنامج الإصلاحي في السلطة". وأوضح أن "التأثير العربي بدا واضحا بقيادة السعودية لدعم الدولة الفلسطينية".

كما أكد أن "الرياض قادت الإنجاز السياسي الذي تحقق للفلسطينيين"، مركزاً على أن "إعلان نيويورك قدم خريطة سلام كاملة في المنطقة".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تقرر تدمير "مناجم الذهب" التابع لحماس بعد عودة الأسرى الأحياء

اسرائيل اتخذت قرارا بشن حرب واسعة على حزب الله : اغتيالات واسعة لقيادات الحزب وتدمير قواعده في العمق اللبناني

من هو أمجد الشوا الذي يطرح اسمه لتولي رئاسة اللجنة الإدارية في غزة؟

اسرائيل تتحدث عن خمسة خيارات في حال فشل حماس في تسليم جثامين الرهائن

يديعوت : اسرائيل تتوقع موافقة أمريكية لمعاقبة حماس عبر توسيع سيطرتها في غزة

روبيو: الضربة الإسرائيلية في غزة لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار وتل ابيب لها الحق في تنفيذ عمليات للحفاظ على أمنها..

إسرائيل تتوعد "حماس" بعد تسلمها جثة أسير على دفعتين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يوقف الجولات المشتركة بين حماس والصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبجث عن جثث اسرى

حاخام الدولة العبرية الأكبر يهدد: سوف نغادر إسرائيل

إسرائيل تتوعد "حماس" بعد تسلمها جثة أسير على دفعتين

تضارب إعلامي لدى الاحتلال حول رفات محتجز تم استلامها أمس من غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال ثلاثة فلسطينيين شمال جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية