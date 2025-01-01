شاعرة أردنية تعلق على اعتقال زوجها بعد غدره بها بطريقة أشد من القتل!

وقالت المساعيد: "تم إلقاء القبض في فترة قياسية أقل من 48 ساعة، تمت المداهمة فجرا وتم ضبط مبلغ مليون و600 درهم من أصل 5 مليون درهم، ولا زالت التحقيقات جارية في محاولة ضبطهم".

وأضافت: "الغدر بهذه الطريقة قاتل، والله العظيم قاتل وما جزاء الإحسان إلا الإحسان أنا إنسانة كنت زينة مع هذا الإنسان، بصرف النظر من هو، بس ما كنت أستحق هذا التعامل، أنا صدمني الموقف، صدمني الغدر يلي صاير، مو سالفة فلوس، الفلوس تروح وتيجي".

وحول عملية القبض على زوج المساعيد، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "سيدة تقدمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة بتعرضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وقام بسرقة المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأن المبلغ هو جزء ثمن عقار قامت ببيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي (وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك).

وأكّد الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكن فجر اليوم من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.

وكانت الشاعرة نجاح المساعيد قد تقدمت بشكوى رسمية للبحث الجنائي في العاصمة عمان، تفيد بتعرضها للسرقة من قبل زوجها، دون أن تكشف في البداية عن هويته.

وتعتبر نجاح المساعيد واحدة من أبرز الأصوات الشعرية في الأردن، وبرزت في نهاية تسعينيات القرن الماضي عبر برنامجها الشهير "فيض المشاعر".