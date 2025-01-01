  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاعرة أردنية تعلق على اعتقال زوجها بعد غدره بها بطريقة أشد من القتل!

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاعرة أردنية تعلق على اعتقال زوجها بعد غدره بها بطريقة أشد من القتل!



القدس المحتلة / سما/

نشرت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد سلسلة فيديوهات عبر خاصية الستوري على منصة إنستغرام، شكرت فيها الجهات الأمنية الأردنية وأكدت أنها لم تتعرض للاحتيال بل للسرقة من شخص كانت تثق به.

 

وقالت المساعيد: "تم إلقاء القبض في فترة قياسية أقل من 48 ساعة، تمت المداهمة فجرا وتم ضبط مبلغ مليون و600 درهم من أصل 5 مليون درهم، ولا زالت التحقيقات جارية في محاولة ضبطهم".

وأضافت: "الغدر بهذه الطريقة قاتل، والله العظيم قاتل وما جزاء الإحسان إلا الإحسان أنا إنسانة كنت زينة مع هذا الإنسان، بصرف النظر من هو، بس ما كنت أستحق هذا التعامل، أنا صدمني الموقف، صدمني الغدر يلي صاير، مو سالفة فلوس، الفلوس تروح وتيجي".

وحول عملية القبض على زوج المساعيد، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "سيدة تقدمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة بتعرضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وقام بسرقة المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأن المبلغ هو جزء ثمن عقار قامت ببيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي (وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك).

وأكّد الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكن فجر اليوم من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.

وكانت الشاعرة نجاح المساعيد قد تقدمت بشكوى رسمية للبحث الجنائي في العاصمة عمان، تفيد بتعرضها للسرقة من قبل زوجها، دون أن تكشف في البداية عن هويته.

وتعتبر نجاح المساعيد واحدة من أبرز الأصوات الشعرية في الأردن، وبرزت في نهاية تسعينيات القرن الماضي عبر برنامجها الشهير "فيض المشاعر".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تقرر تدمير "مناجم الذهب" التابع لحماس بعد عودة الأسرى الأحياء

اسرائيل اتخذت قرارا بشن حرب واسعة على حزب الله : اغتيالات واسعة لقيادات الحزب وتدمير قواعده في العمق اللبناني

من هو أمجد الشوا الذي يطرح اسمه لتولي رئاسة اللجنة الإدارية في غزة؟

اسرائيل تتحدث عن خمسة خيارات في حال فشل حماس في تسليم جثامين الرهائن

يديعوت : اسرائيل تتوقع موافقة أمريكية لمعاقبة حماس عبر توسيع سيطرتها في غزة

روبيو: الضربة الإسرائيلية في غزة لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار وتل ابيب لها الحق في تنفيذ عمليات للحفاظ على أمنها..

إسرائيل تتوعد "حماس" بعد تسلمها جثة أسير على دفعتين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يوقف الجولات المشتركة بين حماس والصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبجث عن جثث اسرى

حاخام الدولة العبرية الأكبر يهدد: سوف نغادر إسرائيل

إسرائيل تتوعد "حماس" بعد تسلمها جثة أسير على دفعتين

تضارب إعلامي لدى الاحتلال حول رفات محتجز تم استلامها أمس من غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال ثلاثة فلسطينيين شمال جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية