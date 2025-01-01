كتائب القسام" تعلن عن تسليم جثة أسير إسرائيلي الليلة

غزة /سما/

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، نيتها تسليم جثة أسير عثر عليها اليوم لإسرائيل.

وقالت الكتائب: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

وأفاد مصدر قيادي في كتائب القسام، بأن مقاتليها عثروا اليوم على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عملية بحث عن جثث في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ولا يزال 13جثة لأسرى إسرائيليين موجودة في قطاع غزة، وتعمل الفصائل الفلسطينية على جمعها لتسليمها للجانب الإسرائيلي.

وستكون عملية الإفراج مشابهة للمراحل السابقة، وسيُطلب من الصليب الأحمر استلام التابوت الذي يحمل الجثة من حماس مباشرة. بعد ذلك، سيتم نقل التابوت إلى جيش الاحتلال، وسيُقام في قطاع غزة حفل وداع عسكري، ومن هناك، سينقل التابوت للتعرف على هوية الجثة في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.

وكانت آخر مرحلة إفراج نفذتها حماس قبل نحو أسبوع، حيث أعادت جثتي الأسيرين أرييه زلمانوفيتش وتمير أدر.