الشيخ يدين إساءات سموتريتش مجدداً للسعودية: فكر عنصري مريض

رام الله/سما/

استنكر نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الإثنين، بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المسيئة للمملكة العربية السعودية وشعبها.

وقال الشيخ في تصريح له: "إن تصريحات سموتريتش الوقحة تدل على فكر عنصري مريض لا مكان له في الفكر الإنساني والحضاري"، مؤكداً أن الإساءة للمملكة التي أخرجت العالم من الظلمات إلى النور تعكس انحطاطاً أخلاقياً وسياسياً.

وأضاف، أن القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب السعودية وقيادتها، تقديراً لمواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب والإبادة، ومساندتها لحقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وجدد سموتريتش، اليوم (الإثنين)، هجومه على السعودية، قائلا: إن إسرائيل "تدبرت أمرها بدونها 77 عاماً، وستتدبر بدونها 77 عاماً أخرى"، رداً على الانتقادات التي طالت تصريحاته الأسبوع الماضي التي سخر فيها من المملكة.