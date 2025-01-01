سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها

ابو ظبي/سما/

قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبير الرمحي، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبيد الحصان الشامسي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة أبو ظبي، وفقاً للبروتوكول المعتمد في الدولة.

ويأتي هذا الإجراء إيذاناً ببدء مهام السفيرة الرمحي الرسمية ممثلة لدولة فلسطين لدى دولة الإمارات، على أن تقدم خلال الفترة المقبلة أوراق اعتمادها الرسمية إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال اللقاء، عبّرت السفيرة الرمحي عن اعتزاز دولة فلسطين بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالمواقف الثابتة والمشرّفة التي تجسد دعم الإمارات المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعربت عن فخرها بتمثيل دولة فلسطين لدى دولة الإمارات، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعمّق روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

ونقلت السفيرة الرمحي تحيات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والقيادة الفلسطينية إلى القيادة الإماراتية الحكيمة، والحكومة الرشيدة، والشعب الإماراتي الكريم.

من جانبه، رحّب وكيل وزارة الخارجية الإماراتية بالسفيرة الرمحي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون البنّاء بين البلدين الشقيقين.