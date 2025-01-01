  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها

الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها



ابو ظبي/سما/

قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبير الرمحي، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبيد الحصان الشامسي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة أبو ظبي، وفقاً للبروتوكول المعتمد في الدولة.

ويأتي هذا الإجراء إيذاناً ببدء مهام السفيرة الرمحي الرسمية ممثلة لدولة فلسطين لدى دولة الإمارات، على أن تقدم خلال الفترة المقبلة أوراق اعتمادها الرسمية إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال اللقاء، عبّرت السفيرة الرمحي عن اعتزاز دولة فلسطين بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالمواقف الثابتة والمشرّفة التي تجسد دعم الإمارات المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعربت عن فخرها بتمثيل دولة فلسطين لدى دولة الإمارات، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعمّق روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

ونقلت السفيرة الرمحي تحيات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والقيادة الفلسطينية إلى القيادة الإماراتية الحكيمة، والحكومة الرشيدة، والشعب الإماراتي الكريم.

من جانبه، رحّب وكيل وزارة الخارجية الإماراتية بالسفيرة الرمحي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون البنّاء بين البلدين الشقيقين.

الأكثر قراءة اليوم

لم يبلغ رسميا حتى الان .. أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط بغزة ..

الحية يكشف تفاصيل اتفاق ادارة المرحلة الانتقالية ..

ليبرمان يكشف عن رد فعل نتنياهو الغاضب على تصريحات سموتريتش المهينة للسعودية ويؤكد ان نزع سلاح غزة وتفكيك حماس مجرد قصص وحكايات

اسرائيل تعترف: المقاتلون الفلسطينيون أظهروا تفوقًا رغم حيازة الجيش لمختلف أنواع العتاد العسكريّ

الاعلام العبري : أماكن جثامين 4 أسرى إسرائيليين في غزة باتت “مجهولة” وعمليات البحث المتواصلة بمشاركة مصر

اسرائيل اتخذت قرارا بشن حرب واسعة على حزب الله : اغتيالات واسعة لقيادات الحزب وتدمير قواعده في العمق اللبناني

الكشف عن وثيقة رسمية اسرائيلية شجعت قطر على تمويل حماس في غزة

الأخبار الرئيسية

يديعوت : اسرائيل تتوقع موافقة أمريكية لمعاقبة حماس عبر توسيع سيطرتها في غزة

اسرائيل اتخذت قرارا بشن حرب واسعة على حزب الله : اغتيالات واسعة لقيادات الحزب وتدمير قواعده في العمق اللبناني

روبيو: الضربة الإسرائيلية في غزة لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار وتل ابيب لها الحق في تنفيذ عمليات للحفاظ على أمنها..

مصدر إسرائيلي يتهم حماس بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى : صبرنا بدأ ينفذ ..

ساعر يحرض أوروبا على وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية والاونروا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية