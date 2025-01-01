  1. الرئيسية
الرياض: مصطفى يلتقي أمين عام منظمة التعاون الرقمي

الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، اليوم الاثنين على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وبحث مصطفى مع اليحيى تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة الدولية وسبل الاستفادة من الخبرات لتعزيز القدرات الفلسطينية في مجال التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين, ومواكبة التطور التكنولوجي والمعايير الدولية، ضمن مبادرة الحكومة للتحول الرقمي.

