ثلاث إصابات في انهيار جدار على نازحين في صالة قرب ميناء غزة

الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث إصابات في انهيار جدار على نازحين في صالة قرب ميناء غزة



القدس المحتلة / سما/

 أصيب ثلاثة أشخاص اليوم الاثنين، جراء انهيار جدار على نازحين في صالة "جلوريا" الواقعة قرب ميناء غزة، حيث كانت سيارات الإسعاف في المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين.

وأفاد مراسلنا بأن المنطقة قرب ميناء الصيادين على شاطئ بحر غزة تعج بالآلاف من النازحين الذين يقطنون في خيام مؤقتة، بعد نزوحهم من أحياء الزيتون، والصبرة، والشجاعية، والتفاح وشمال غزة جراء القصف المستمر.

وأشار المراسل إلى أن آلاف المنشآت في المنطقة، رغم مظهرها القائم، تعرضت لقصف مباشر وغير مباشر، وأصبحت آيلة للانهيار، ما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد يومين من استشهاد طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة عدة مواطنين بجراح، جراء انهيار منزل في حي الصبرة بالمدينة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد الخطر على المدنيين.

