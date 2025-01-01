  1. الرئيسية
  2. الصحة

روسيا.. ابتكار دواء أساسه الخلايا الجذعية لعلاج تليف الرئتين والعقم

الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا.. ابتكار دواء أساسه الخلايا الجذعية لعلاج تليف الرئتين والعقم



القدس المحتلة / سما/

ابتكر علماء جامعة موسكو عقارا فريدا يعتمد على إفراز الخلايا الجذعية الوسيطة، سيساعد في علاج تليف الرئتين والخلايا العصبية، وكذلك في استعادة الوظيفة الإنجابية للرجال.
ووفقا لعميد كلية الطب الأساسي بالجامعة فسيفولد تكاتشوك، بدأت مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية والسريرية للدواء التي ستستمر عدة سنوات.

ويقول: " عند استخدام المواد التي تفرزها الخلايا، اكتشفنا أنه يمكن استخدامها في استعادة الوظيفة الإنجابية للرجال. كما اتضح أن لها خصائص أخرى تقلل من تليف الرئتين وهذا مهم جدا خاصة بعد الإصابة بكوفيد. والآن نجري تجارب ما قبل السريرية والسريرية التي قد تستمر مدة 10 سنوات وفقا للبرنامج الكامل".

ووفقا له، قد تكتمل التجارب السريرية في وقت مبكر، بيد أن النجاح يعتمد على عدد كبير من العوامل لأن التقنيات جديدة تماما، لذلك يتعين على الباحثين إجراء عدد كبير من الاختبارات والدراسات المختلفة لفهم سلوك الدواء في الجسم. وحاليا لا توجد خطط لحقن الخلايا الجذعية الوسيطة مباشرة في جسم الإنسان لأن مثل هذه الإجراءات لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها بسبب صعوبات التحكم في سلوكها.

ويشير إلى أن هذا الدواء فريد من نوعه بشكل عام، حيث لا يوجد في روسيا سوى عدد محدود جدا من الأدوية التي تعتمد على الخلايا الجذعية الوسيطة. وقد عمل علماء جامعة موسكو في هذا الاتجاه لعدة عقود، وتسمح لهم نتائج البحوث الأساسية في الجامعة بإيجاد حلول عملية لاستخدام التقنيات الخلوية المعقدة.

ويقول: "الطب التجديدي هو فرع جديد من المعرفة، وهو علم جاد يدرس تجديد الخلايا في جسمنا. والبحث في هذا الاتجاه له أهمية كبيرة لإطالة عمر الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك هو حل للمشاكل الطبية التطبيقية".

الأكثر قراءة اليوم

لم يبلغ رسميا حتى الان .. أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط بغزة ..

الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

الحية يكشف تفاصيل اتفاق ادارة المرحلة الانتقالية ..

ليبرمان يكشف عن رد فعل نتنياهو الغاضب على تصريحات سموتريتش المهينة للسعودية ويؤكد ان نزع سلاح غزة وتفكيك حماس مجرد قصص وحكايات

يديعوت ؛ غارة النصيرات التي استهدفت قيادي في الجهاد تمت بعد موافقة أمريكية

نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا تقبل بوجودها في غزة

الأخبار الرئيسية

الغارديان: تخوف من تحول الخط الأصفر في غزة إلى حدود دائمة وضم تدريجي للقطاع ..

اسرائيل تعترف: المقاتلون الفلسطينيون أظهروا تفوقًا رغم حيازة الجيش لمختلف أنواع العتاد العسكريّ

الكشف عن وثيقة رسمية اسرائيلية شجعت قطر على تمويل حماس في غزة

الاعلام العبري : أماكن جثامين 4 أسرى إسرائيليين في غزة باتت “مجهولة” وعمليات البحث المتواصلة بمشاركة مصر

هناك إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائي..قاسم: جاهزون للدفاع واستهداف منزل نتنياهو كان إنجازا استخباريا وعمليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية