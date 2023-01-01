  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة بينهم قيادي في "حماس"

الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة بينهم قيادي في "حماس"



رام الله / سما/

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 21 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة "حماس"، خلال عمليات اقتحام وتنكيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، الاثنين، إن "قوات الاحتلال شنت الاثنين حملة اعتقالات وتحقيق ميداني".

وأضاف أن الاعتقالات طالت 21 مواطنا على الأقل من الضفة بما فيها القدس، بينهم رئيس بلدية البيرة السابق جمال الطويل، وسط الضفة.

ويعد "الطويل" أحد قيادات حركة "حماس" في مدينة رام الله، وكان أحد مرشحيها للانتخابات البرلمانية عام 2021، والتي لم تتم بعد رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

وكان قد تعرّض للنفي إلى بلدة مرج الزهور جنوبي لبنان عام 1992 لمدة عام، برفقة قيادات أخرى من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وعاد إلى رام الله عام 1993.

وتوالت الاعتقالات بحق الطويل منذ عام 1994، وصولا لأحدثها عام 2023، حيث اعتقل مرارا إداريا لمدد متفاوتة، ليمضي ما مجموعه أكثر من 18 عاما.

أما عن بقية الاعتقالات اليوم بالضفة، فقد توزعت في مدن الخليل وبيت لحم (جنوب)، وأريحا (شرق)، ونابلس وطولكرم (شمال).

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها في الغالب تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب "حملات أمنية" ضد من تعتبرهم "مطلوبين".

بينما يصفها الفلسطينيون بأنها إجراءات عقابية تستهدف ناشطي الفصائل وأسرى محررين وطلابا وشخصيات سياسية، وتهدف إلى إضعاف أي نشاط تنظيمي أو ميداني في الضفة الغربية.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتعيش الضفة الغربية على وقع تصعيد إسرائيلي أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1059 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

لم يبلغ رسميا حتى الان .. أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط بغزة ..

الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

الحية يكشف تفاصيل اتفاق ادارة المرحلة الانتقالية ..

ليبرمان يكشف عن رد فعل نتنياهو الغاضب على تصريحات سموتريتش المهينة للسعودية ويؤكد ان نزع سلاح غزة وتفكيك حماس مجرد قصص وحكايات

يديعوت ؛ غارة النصيرات التي استهدفت قيادي في الجهاد تمت بعد موافقة أمريكية

نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا تقبل بوجودها في غزة

الأخبار الرئيسية

الغارديان: تخوف من تحول الخط الأصفر في غزة إلى حدود دائمة وضم تدريجي للقطاع ..

اسرائيل تعترف: المقاتلون الفلسطينيون أظهروا تفوقًا رغم حيازة الجيش لمختلف أنواع العتاد العسكريّ

الكشف عن وثيقة رسمية اسرائيلية شجعت قطر على تمويل حماس في غزة

الاعلام العبري : أماكن جثامين 4 أسرى إسرائيليين في غزة باتت “مجهولة” وعمليات البحث المتواصلة بمشاركة مصر

هناك إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائي..قاسم: جاهزون للدفاع واستهداف منزل نتنياهو كان إنجازا استخباريا وعمليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية