الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة العيسوية

الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مواطناً من القدس على هدم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أجبر المواطن طاهر درباس، على هدم منزله في بلدة العيسوية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

