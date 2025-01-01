  1. الرئيسية
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عرابة بأراضي الـ48

الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عرابة بأراضي الـ48



القدس المحتلة / سما/

قتل الشاب قاسم محمود عاصلة (18 عاما)، جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عرابة في الجليل بأراضي 48، صباح اليوم الإثنين، حيث كان برفقة والده بطريقهما إلى العمل.

وفي بلدة سخنين أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وفي ساعات متأخرة من مساء الأحد، أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع العربي التي أسفرت عن 212 قتيلا منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن 176 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

