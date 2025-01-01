) الاحتلال يهدم منزلين في مرج غزال شمال أريحا

اريحا/ سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين في قرية مرج غزال شمال مدينة أريحا.

وأفاد الناشط كايد مسعود لـ"وفا"، بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا مكونًا من طابقين يعود للمواطن نديم أبو جابر وعائلته، وآخر من طابق واحد يعود لشقيقه نور، الذي تزوّج حديثًا، وتبلغ مساحة كل طابق نحو 150 مترًا مربعًا.

وأشار مسعود إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة أثناء عملية الهدم، موضحًا أن المبنيين أقيما بعد عام 1994.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الخامس من الشهر ذاته 2025، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1014 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، 244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها.

كما سلمت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية.