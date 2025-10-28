  1. الرئيسية
الطقس: أجواء صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 27 أكتوبر 2025 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطيني، ان يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل:يكونالجو غائمًا جزئياالى صافباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياحشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء 28/10/2025: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين،والرياحغربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء 29/10/2025: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس 30/10/2025: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

