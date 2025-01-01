إصابة طالب بجروح خطيرة جراء قنبلة صوتية أطلقها الاحتلال غرب دورا

الخليل/سما/

أُصيب صباح اليوم الإثنين، الطالب نزيه إياد محمود عوض، من مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية، بجروح خطيرة جراء إصابته بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من منزل عائلته في منطقة واد السيميا غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

ووقعت الحادثة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من واد "السيميا" باتجاه البوابة العسكرية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا. وتم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق جنوب الخليل، والتي باتت تُهدد سلامة المواطنين، وخاصة طلبة المدارس والأطفال.