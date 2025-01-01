  1. الرئيسية
الاحتلال يجرف أراض ويشق طريقا استيطانيا جنوب نابلس

الإثنين 27 أكتوبر 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف أراض ويشق طريقا استيطانيا جنوب نابلس



نابلس / سما /

شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، بتجريف أراضٍ وشق طريقٍ استيطاني، في أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال جرفت مساحات من أراضي المواطنين التابعة لقرية اللبن الشرقية، في الجهة الشمالية من القرية المسماة "واد ياسوف" والتي تتعرض من عدة أشهر لعمليات تجريف تهدف إلى توسيع محيط مستعمرتي "آرائيل" و"تفوح"، المقامتان على أراضي مدينة سلفيت وقراها الشرقية والغربية، وصولاً حتى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

فيما يمنع الاحتلال أصحاب الأراضي المستهدفة من الوصول إليها واستصلاحها، وهي منطقة غنية بشجر الزيتون المثمر.

