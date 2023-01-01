الاحتلال يواصل استهداف المناطق الشرقية وتدمير المنازل وإجلاء اكثر من 200 مريض ومرافق

القدس المحتلة/سما/

دوت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الاثنين، ناجمة عن مواصلة جيش الاحتلال تدمير المنازل شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل متفجرة في محيط مخيمات النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي المدينة.

ونفذ طيران الاحتلال غارتان شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع استمرار تحليق المسيرات في سماء غزة.

وأجلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 213 مريضًا ومرافقًا من داخل قطاع غزة لتلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن سلسلة عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها منظمة الصحة العالمية.

وتم نقل المرضى والمرافقين إلى كرم ابو سالم جنوب شرق القطاع ومنه إلى الأردن في عملية هي الثانية من نوعها خلال اسبوع في ظل تعثر الجهود لفتح معبر رفح.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68519 شهيدًا 170382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.