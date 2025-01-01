ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا ولن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة

عمان / وكالات /

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني وقوف بلاده إلى جانب أهالي قطاع غزة أمام الكارثة التي يعيشونها، والاستمرار بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية.

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)،اليوم الأحد: "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

وأضاف أن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، "فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم".

وتابع أنه "انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".