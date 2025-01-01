  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا ولن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة

الأحد 26 أكتوبر 2025 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا ولن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة



عمان / وكالات /

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني وقوف بلاده إلى جانب أهالي قطاع غزة أمام الكارثة التي يعيشونها، والاستمرار بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية.

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)،اليوم الأحد: "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

وأضاف أن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، "فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم".

وتابع أنه "انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

الأكثر قراءة اليوم

استقبال حار لمحمد سلام في احتفالية السيسي بعد أزمته مع تركي آل الشيخ

ترامب يمنح حماس مهلة 48 ساعة لاعادة جثث الأسرى الاسرائيليين

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

أبو مرزوق: أي محاولة لإبعادنا عن الأمن ستؤدي لفوضى في غزة..

الحية: حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب

لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع

الأخبار الرئيسية

حركة "فتح" تنفي ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة

الحية يكشف تفاصيل اتفاق ادارة المرحلة الانتقالية ..

لم يبلغ رسميا حتى الان .. أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط بغزة ..

ليبرمان يكشف عن رد فعل نتنياهو الغاضب على تصريحات سموتريتش المهينة للسعودية ويؤكد ان نزع سلاح غزة وتفكيك حماس مجرد قصص وحكايات

الدفاع الايرانية: أصبحنا أقوى بكثير مما كنا عليه خلال حرب الـ12 يوما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية