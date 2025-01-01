  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة "فتح" تنفي ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة

الأحد 26 أكتوبر 2025 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة "فتح" تنفي ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة



رام الله/سما/

نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، في تصريح صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، أن موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن.

كما أكدت الحركة أن هذا الموقف نابع من حرصها على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية.

الأكثر قراءة اليوم

استقبال حار لمحمد سلام في احتفالية السيسي بعد أزمته مع تركي آل الشيخ

ترامب يمنح حماس مهلة 48 ساعة لاعادة جثث الأسرى الاسرائيليين

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

أبو مرزوق: أي محاولة لإبعادنا عن الأمن ستؤدي لفوضى في غزة..

الحية: حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب

لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع

الأخبار الرئيسية

الحية يكشف تفاصيل اتفاق ادارة المرحلة الانتقالية ..

لم يبلغ رسميا حتى الان .. أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط بغزة ..

ليبرمان يكشف عن رد فعل نتنياهو الغاضب على تصريحات سموتريتش المهينة للسعودية ويؤكد ان نزع سلاح غزة وتفكيك حماس مجرد قصص وحكايات

الدفاع الايرانية: أصبحنا أقوى بكثير مما كنا عليه خلال حرب الـ12 يوما

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية