  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عبر معبر كرم أبو سالم..213 مريضا يغادرون قطاع غزة للعلاج في الخارج

الأحد 26 أكتوبر 2025 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبر معبر كرم أبو سالم..213 مريضا يغادرون قطاع غزة للعلاج في الخارج



غزة /سما/

غادر 213 مريضا مع مرافقيهم قطاع غزة يوم الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، لتلقي العلاج في الخارج.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية، بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شاركت في إجلاء 213 مريضا ومرافقا من القطاع لتلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الأوروبية، ضمن سلسلة عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها منظمة الصحة العالمية.

وقدمت طواقم الهلال الرعاية الطبية والدعم النفسي للمرضى قبل سفرهم، ورافقتهم من خلال طواقم الإسعاف لضمان سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية خلال عملية الإجلاء

الأكثر قراءة اليوم

استقبال حار لمحمد سلام في احتفالية السيسي بعد أزمته مع تركي آل الشيخ

ترامب يمنح حماس مهلة 48 ساعة لاعادة جثث الأسرى الاسرائيليين

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

أبو مرزوق: أي محاولة لإبعادنا عن الأمن ستؤدي لفوضى في غزة..

الحية: حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب

لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع

هآرتس": جيش الاحتلال الاسرائيلي يحول أطراف غزة لمكب نفايات

الأخبار الرئيسية

أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط بغزة ..

ليبرمان يكشف عن رد فعل نتنياهو الغاضب على تصريحات سموتريتش المهينة للسعودية ويؤكد ان نزع سلاح غزة وتفكيك حماس مجرد قصص وحكايات

الدفاع الايرانية: أصبحنا أقوى بكثير مما كنا عليه خلال حرب الـ12 يوما

"وحدة الظل" في القيام ترافق فرق الصليب الأحمر داخل الخط الأصفر للبحث عن جثامين الرهائن

الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية