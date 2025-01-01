عبر معبر كرم أبو سالم..213 مريضا يغادرون قطاع غزة للعلاج في الخارج

غزة /سما/

غادر 213 مريضا مع مرافقيهم قطاع غزة يوم الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، لتلقي العلاج في الخارج.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية، بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شاركت في إجلاء 213 مريضا ومرافقا من القطاع لتلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الأوروبية، ضمن سلسلة عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها منظمة الصحة العالمية.

وقدمت طواقم الهلال الرعاية الطبية والدعم النفسي للمرضى قبل سفرهم، ورافقتهم من خلال طواقم الإسعاف لضمان سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية خلال عملية الإجلاء