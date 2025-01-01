  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل فلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو الوسطاء للتدخل

الأحد 26 أكتوبر 2025 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو الوسطاء للتدخل



القدس المحتلة/سما/

اتهمت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير.

 

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان لها "إن ادعاء إسرائيل بأن كوادر من سرايا القدس في مخيم النصيرات كانوا يخططون لعمل وشيك محض افتراء يهدف لتبرير العدوان وخرق وقف إطلاق النار".

وأكدت الحركة أن "إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك"، داعية الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم وإلزامها بوقف اعتداءاتها التي قد تؤدي إلى ردود فعل".

من جانبها، أوضحت لجان المقاومة في فلسطين أن "إسرائيل تواصل خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تحت ذرائع كاذبة ومضللة"، معتبرة أن "الاستهداف الذي طال أحد قادة سرايا القدس وسط قطاع غزة يؤكد النوايا العدوانية لقادة الكيان الإسرائيلي".

 وطالبت اللجان الوسطاء بالضغط على إسرائيل "للالتزام ببنود الاتفاق ووقف سياسة الاغتيالات".

أما الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، فقال إن "إسرائيل تصر على مواصلة انتهاكاتها للاتفاق المبرم برعاية دولية، وقد أسفرت خروقاتها منذ بدء الاتفاق عن استشهاد نحو 90 شخصا".

وحر قاسم من أن "التساهل الدولي مع هذه الخروقات قد يعيد الأوضاع إلى مربع التصعيد".

وكشف في ختام بيانه عن "اتصالات مكثفة تجريها الحركة مع الوسطاء لإطلاعهم على تفاصيل الانتهاكات، في ظل رفض إسرائيل السماح لوكالة أونروا بأداء مهامها الإنسانية في القطاع".

الأكثر قراءة اليوم

"غزة الجديدة".. 4 ميليشيات تخطط لحكم غزة واقصاء حماس بدعم اسرائيلي

جيش الاحتلال يغتال قيادي كبير من سرايا القدس في النصيرات وسط قطاع غزة

تبادل المعلومات بين إسرائيل وحماس لتسريع إعادة جثامين الأسرى وقوات مصرية تدخل القطاع ..

رسائل واشنطن لـ” الشركاء العرب والمسلمين”: ترامب قد لا يسمح بـ” لبننة” إتفاق وقف النار في غزة..

مسؤول مخابراتي مصري سابق يكشف عن تفاصيل اتصال حاسم مع “أبو عبيدة” خلال صفقة “شاليط”..

ترامب يمنح حماس مهلة 48 ساعة لاعادة جثث الأسرى الاسرائيليين

سلاح الجو الإسرائيلي : سنقصف داخل البلاد إذا تكرر سيناريو الـ 7 من اكتوبر

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا تقبل بوجودها في غزة

IMG_2261

هآرتس": جيش الاحتلال الاسرائيلي يحول أطراف غزة لمكب نفايات

IMG_2259

تحتوي على “فخاخ متفجرة”.. التحذير من علب مموهة كأغذية محفوظة في قطاع غزة..

ماليزيا والبرازيل تعلنان دعمهما لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية