تل أبيب : واشنطن توقف خطة إسرائيلية لفرض عقوبات على غزة

الأحد 26 أكتوبر 2025 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية ان حكومة نتنياهو درست خلال مشاورات سياسية وأمنية عُقدت الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة تشمل تقليص أو حتى وقف إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والديزل، إلى جانب بحث خطوات عقابية إضافية قد تمتد إلى مناطق أخرى خارج القطاع.

لكن سرعان ما أوقف فريق ترامب هذا، مُبلغًا إسرائيلَ بأن هذه الخطوة غير مقبولة من الإدارة.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لإسرائيل: "بالنسبة لترامب، يُعدّ المساس بالمساعدات الإنسانية خطًا أحمر، قد تُسهم هذه الخطوة في انهيار وقف إطلاق النار، وبالتالي في انهيار خطة ترامب بأكملها".

وحذر مسؤولون كبار في الجيش والأمن الإسرائيلي من أن العقوبات المفروضة على حماس غير فعالة بسبب خضوع القرارات للولايات المتحدة، ما يشجع الحركة على المماطلة. ومع ذلك، تقدّر إسرائيل أن حماس ستسلّم غدًا رهينتين متوفيتين تحت ضغط الوسطاء الذين يخشون اتهامها بإفشال وقف إطلاق النار.

يأتي هذا الضغط بالتزامن مع تصريحات مسؤولين أمنيين بأن إسرائيل نقلت معلومات للأمريكيين تثبت أن حماس تعرف مكان مختطفين آخرين، وأنها لا تزال ترفض إعادتهم.

