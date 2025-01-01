  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزارة العمل توضح آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في المحافظات الجنوبية

الأحد 26 أكتوبر 2025 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل توضح آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في المحافظات الجنوبية



رام الله/سما/

أوضحت وزارة العمل آلية الاستفادة من مشاريع تشغيلية جديدة في المحافظات الجنوبية، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة، بقيمة إجمالية تقارب 3.1 مليون دولار ويورو، وتستهدف حوالي 1082 مستفيدا من فئة الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة العمل إيناس العطاري، أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين، بتوفير فرص تشغيلية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص تشغيل مؤقتة ومستدامة تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتسهم في تمكين فئات الشباب والنساء والخريجين من تحسين ظروفهم المعيشية. 

وأوضحت أن المشاريع التي تم اقرارها تتوزع على النحو التالي:

1. مشروع تسهيل فرص العمل اللائق في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 673,430 دولاراً، ويستهدف 240 مستفيداً حتى يونيو 2026.

2. مشروع مسارات من أجل التوظيف في فلسطين، بتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، بقيمة 1,064,201 يورو، ويستفيد منه 442 شاباً وشابة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية حتى مارس 2026.

3. مشروع مبادرة إنعاش الأعمال، بتمويل من منظمة العمل الدولية (ILO)، بقيمة 1,342,762 دولاراً، يستهدف 400 مستفيدا من بينهم خريجون ورائدات أعمال، ويعمل على دعم 60 مشروعاً صغيراً حتى يونيو 2026.

مرفق رابط التسجيل للاستفادة من المشاريع التشغيلية https://e.pef.ps

الأكثر قراءة اليوم

"غزة الجديدة".. 4 ميليشيات تخطط لحكم غزة واقصاء حماس بدعم اسرائيلي

جيش الاحتلال يغتال قيادي كبير من سرايا القدس في النصيرات وسط قطاع غزة

تبادل المعلومات بين إسرائيل وحماس لتسريع إعادة جثامين الأسرى وقوات مصرية تدخل القطاع ..

رسائل واشنطن لـ” الشركاء العرب والمسلمين”: ترامب قد لا يسمح بـ” لبننة” إتفاق وقف النار في غزة..

مسؤول مخابراتي مصري سابق يكشف عن تفاصيل اتصال حاسم مع “أبو عبيدة” خلال صفقة “شاليط”..

الاعلام العبري واشنطن تمنع “تل أبيب” من اتخاذ خطوات عقابية ضد “حماس” بعد توقف إعادة جثامين الأسرى

سلاح الجو الإسرائيلي : سنقصف داخل البلاد إذا تكرر سيناريو الـ 7 من اكتوبر

الأخبار الرئيسية

IMG_2259

تحتوي على “فخاخ متفجرة”.. التحذير من علب مموهة كأغذية محفوظة في قطاع غزة..

ماليزيا والبرازيل تعلنان دعمهما لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع

ترامب يمنح حماس مهلة 48 ساعة لاعادة جثث الأسرى الاسرائيليين

الحية: حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية