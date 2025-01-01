فلسطين: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال الشهر الماضي

رام الله/سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضح في بيان صدر عنه اليوم الأحد بهذا الخصوص، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية سجلت انخفاضاً مقداره 0.69% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى119.77، مقارنة بـ120.60 خلال شهر آب 2025.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.76%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.01%، خلال شهر أيلول، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.67%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.63، مقارنة بـ 119.43 خلال شهر آب الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.76%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.02% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 48.0%؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 117.06، مقارنة بـ 117.62 خلال شهر آب 2025.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.26%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.01%.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0.18%؛ إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.25 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 114.45 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 2.44%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.51%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.33%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 1.18%؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 127.27، مقارنة بـ 128.79 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.58%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 133.07، مقارنة بـ 135.20 خلال شهر آب، وسجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.16%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 114.49، مقارنة بـ 114.68 خلال الشهر الذي سبقه.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 1.07%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 116.09، مقارنة بـ 117.34 خلال شهر آب 2025.