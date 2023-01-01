  1. الرئيسية
مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في أراضي المنيا جنوب بيت لحم

الأحد 26 أكتوبر 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في أراضي المنيا جنوب بيت لحم



بيت لحم /سما/

قطع مستعمرون، اليوم الأحد، عشــــرات أشــــجار الزيتون في قرية المنيا، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة لمراسلتنا، بأن مستعمرين من "معالي عاموس" المقامة على أراضي المواطنين، قطعوا أشجار زيتون مزروعة على مساحة تقدر بنحو دونمين في منطقة تُعرف بـ" القرم"، تعود للمواطن محمود جبارين.

وأضاف كوازبة أن مستعمرين هاجموا أمس المزارعين في المنطقة ذاتها، واعتدوا بالضرب المبرح على جبارين، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده، قبل أن تقوم قوات الاحتلال باعتقاله.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، في الضفة.

كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستعمريه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

