الاحتلال يقتحم الخليل ويعتقل عددًا من الشبان

الأحد 26 أكتوبر 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وافادت مصادر محلية ان من بين المعتقلين: عبيدة الهيموني، أحمد عدلي الهيموني، لؤي عليان دويك، يزن خالد الجمل و زيد أحمرو.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة تفوح غرب الخليل، وعبثت بمحتوياتها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن حملة التصعيد المستمرة التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظة الخليل منوقبب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

