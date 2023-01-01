عناوين الصحف الفلسطينية

  1. الرئيسية
الأحد 26 أكتوبر 2025 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، خبر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,519 شهيدا و170,382 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما عنونت الصحف، تأكيد حركة "فتح" في بيان لها، أن إدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأن أي قوة دولية إن وُجدت يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- في بيان صحفي صادر عن حركة "فتح".. إدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة خطوة مهمة ومطلوبة شريطة أن تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية

- استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى جنوب مدينة غزة و4 إصابات في غارة للاحتلال استهدفت مركبة وسط مدينة غزة

- منظمة إغاثية تحذر من خطر المخلفات الحربية في غزة

- الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك غرب رام الله

- أبو يوسف والزق: أي تجاهل لمنظمة التحرير سيعد تكريسا للانقسام ويخدم اهداف الاحتلال بمنع تجسيد الدولة

- مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

- إصابات جراء اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين

- نقابة الصحفيين تطالب بتوفير الحماية للصحفيات الفلسطينيات: يكتبن للحياة من وسط الموت

- "الأونروا" تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء

* "الأيام":

- تصاعد الخروقات الاسرائيلية في القطاع: إصابات جراء قصف مركبتين ومواطنين

- ترامب: قوة إرساء الاستقرار في غزة ستكون جاهزة قريبا

- سموتريتش يجدد دعوته لضم الضفة و"القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية"

- "فتح" تؤكد رفض الوصاية على غزة: الحكومة هي مرجعية اللجنة الإدارية

- الضفة: عشرات الإصابات جراء اعتداءات استيطانية واسعة

- غزة: الاحتلال يمنع إمدادات حيوية والمعاناة مستمرة في القطاع الصحي

- شهيدان في غارتين على جنوب لبنان وإسرائيل تعلن قتل "قائد بوحدة الرضوان"

- "هند رجب" تقاضي جنديًا مزدوج الجنسية بتهم ارتكاب جرائم في غزة

* "القدس":

- قصف مدفعي ونسف مبان بغزة

- المستوطنون يصعدون هجماتهم على قاطفي الزيتون

- "فتح": أي قوة دولية يجب أن تكون على الحدود لا داخل غزة

- مؤسسة "هند رجب" تقاضي جنديا يحمل الجنسية الألمانية

- مركز حقوقي يلاحق بريطانيين شاركوا بالحرب على غزة

- اسرائيل تمنع ادخال إمدادات حيوية مع اقتراب الشتاء

- عبد العاطي: الأولوية لتنفيذ بنود اتفاق غزة

-  تحقيق لهآرتس يكشف تفاصيل صادمة عن استشهاد الطفل محمد الحلاق بالخليل.

