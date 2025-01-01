الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .