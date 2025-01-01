  1. الرئيسية
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأحد 26 أكتوبر 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
في ساعات المساء والليل:  يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا  في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من  معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ويطرأ ارتفاع  آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من  معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين ،  والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  اعلى من  معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

