لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع

غزة /سما/

سجل قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية خروقات اسرائيلية خطيرة في أكثر من مكان بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في 11 اكتوبر استهداف مقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي بداعي تخطيطه لتنفيذ هجوم وشيك.

واستهدف جيش الاحتلال سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع مساء السبت ما اسفر عن اصابة اربعة مواطنين.

وكان جيش الاحتلال استهدف سيارة في بني سهيلا شرق خان يونس ما اسفر عن إصابتين .

واستمرّ القصف المدفعي صباح اليوم الأحد على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار بشكل مكثف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووصل مسافي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية 19 شهيدا منهم اربعة باستهداف مباشر و15 شهيدا انتشال من مناطق متفرقة.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68519 شهيدًا 170382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ عدد الشهداء 93 شهيدا و324 جريحا فيما جرى انتشال 464 شهيدا.