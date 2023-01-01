  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع

الأحد 26 أكتوبر 2025 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبننة غزة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف سيارات ونسف منازل في مختلف مناطق القطاع



غزة /سما/

سجل قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية خروقات اسرائيلية خطيرة في أكثر من مكان بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في 11 اكتوبر استهداف مقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي بداعي تخطيطه لتنفيذ هجوم وشيك.

واستهدف جيش الاحتلال سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع مساء السبت ما اسفر عن اصابة اربعة مواطنين.

وكان جيش الاحتلال استهدف سيارة في بني سهيلا شرق خان يونس ما اسفر عن إصابتين .

واستمرّ القصف المدفعي صباح اليوم الأحد على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار بشكل مكثف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووصل مسافي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية 19 شهيدا منهم اربعة باستهداف مباشر و15 شهيدا انتشال من مناطق متفرقة.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68519 شهيدًا 170382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ عدد الشهداء 93 شهيدا و324 جريحا فيما جرى انتشال 464 شهيدا.

الأكثر قراءة اليوم

"غزة الجديدة".. 4 ميليشيات تخطط لحكم غزة واقصاء حماس بدعم اسرائيلي

تلقينا ضمانات بعدم عودة الحرب..حماس تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق غزة وتكشف ملامح المرحلة المقبلة

تبادل المعلومات بين إسرائيل وحماس لتسريع إعادة جثامين الأسرى وقوات مصرية تدخل القطاع ..

رسائل واشنطن لـ” الشركاء العرب والمسلمين”: ترامب قد لا يسمح بـ” لبننة” إتفاق وقف النار في غزة..

مسؤول مخابراتي مصري سابق يكشف عن تفاصيل اتصال حاسم مع “أبو عبيدة” خلال صفقة “شاليط”..

الاعلام العبري واشنطن تمنع “تل أبيب” من اتخاذ خطوات عقابية ضد “حماس” بعد توقف إعادة جثامين الأسرى

“فتح”: توافق الفصائل على لجنة تكنوقراط لغزة خطوة مهمة ومطلوبة شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

ترامب يمنح حماس مهلة 48 ساعة لاعادة جثث الأسرى الاسرائيليين

الحية: حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب

583d216c-3c39-48c3-a905-0289f43c4b6a

جيش الاحتلال يغتال قيادي كبير من سرايا القدس في النصيرات وسط قطاع غزة

تبادل المعلومات بين إسرائيل وحماس لتسريع إعادة جثامين الأسرى وقوات مصرية تدخل القطاع ..

sjr8pscael-0-0-1280-720-0-x-larg-1761404817

"غزة الجديدة".. 4 ميليشيات تخطط لحكم غزة واقصاء حماس بدعم اسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية