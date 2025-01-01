حكومة نتنياهو تسمح بدخول فرق مصرية للمساعدة في البحث عن جثامين الرهائن

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر مطلعة أن إسرائيل سمحت بدخول طاقم ومعدات من مصر إلى قطاع غزة للمساعدة في جهود البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المفقودين.

ويأتي هذا القرار في إطار التفاهمات الجارية المتعلقة بملف الأسرى والجثامين، ويُعتقد أن الخطوة تهدف إلى تسريع عملية استعادة رفات الإسرائيليين الذين قضوا في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق المصري سيدخل غزة بمعدات هندسية للمساعدة في إزالة الأنقاض والبحث في المواقع المحتملة لوجود الجثث، وذلك في ظل التحديات اللوجستية والدمار الواسع الذي يواجه عملية البحث.

ويُذكر أن مسألة جثث الأسرى تمثل إحدى النقاط الرئيسية في أي اتفاقيات تبادل أو تهدئة، وتوليها إسرائيل أهمية قصوى.

من جهتها أكدت إسرائيل صحة الأنباء التي تفيد بتوجه فريق مصري إلى قطاع غزة في هذه الساعة، للمساعدة في عملية البحث عن جثامين القتلى الإسرائيليين المحتجزين. وفقا لصحيفةيديعوت أحرنوت العبرية.

وذكرت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مصادر مصرية، أن الفريق المصري مزود بجميع الأدوات والمعدات اللازمة لهذه المهمة.

وأشارت مصادر في إسرائيل إلى أن هذه الخطوة تمثل "تلييناً" في الموقف الإسرائيلي، وجاءت نتيجة لـ "ضغوط أمريكية" مكثفة.

وكانت إسرائيل ترفض في السابق السماح بدخول فرق أجنبية للمساعدة في البحث، مُعللة ذلك بأن حركة حماس قادرة على إعادة الجثامين بنفسها دون الحاجة إلى أي مساعدة خارجية.