أبو مرزوق: أي محاولة لإبعادنا عن الأمن ستؤدي لفوضى في غزة..

الأحد 26 أكتوبر 2025 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة /سما/

أكد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أن حركته ملتزمة أخلاقياً وإنسانياً بتسليم جميع جثامين الجنود الإسرائيليين التي يتم العثور عليها، نافياً وجود جدول زمني محدد في الاتفاقية.

وحذر أبو مرزوق من أن إسرائيل تبحث عن ذرائع، مثل تأخر تسليم الجثامين، للتملص من الاتفاقية والعودة إلى الحرب.

أشار إلى أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاقية عبر استهداف مناطق يفترض أن تكون آمنة وتدمير ما تبقى من البنية التحتية.

ووجه انتقاداً حاداً لوزير الخارجية الأمريكي واصفاً إياه بأنه "كأنه وزير خارجية إسرائيل" بسبب هجومه على وكالة "الأونروا".

وشدد على أن "الأونروا" تمثل عصب الحياة للشعب الفلسطيني في غزة ولا يمكن الاستغناء عنها.

أوضح أن الضغط الأمريكي الحالي على إسرائيل يأتي لإنقاذها من نفسها، وليس حباً في حماس، بعد أن فقدت الدعم العالمي.

وأرجع سبب تدخل الولايات المتحدة لوقف الحرب إلى التغير الهائل في الرأي العام العالمي ومواقف شخصيات يهودية بارزة ضد سياسات إسرائيل.

وحذر بشدة من أي محاولة لنزع سلاح حماس أو إبعادها عن إدارة الأمن في غزة، مؤكداً أن ذلك سيدخل القطاع في فوضى واقتتال داخلي لا يمكن تداركه.

وشكك في جدوى نشر قوات دولية "لإرساء الاستقرار" إذا لم تكن مبنية على منطق عادل، مستشهداً بتجارب سابقة مثل البوسنة والعراق.

وخلص إلى أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا بوجود قوة مسيطرة على الأرض تؤمن بالاتفاقيات وتتمتع بالقدرة على فرض الأمن.

