جيش الاحتلال يغتال قيادي كبير من سرايا القدس في النصيرات وسط قطاع غزة

السبت 25 أكتوبر 2025 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يغتال قيادي كبير من سرايا القدس في النصيرات وسط قطاع غزة



غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، استهداف قيادي كبير من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بغارات "محددة" في منطقة نصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفاد مراسل معا، أن عددا من الإصابات وقت إثر انفجار مركبة واشتعال النيران فيها بمخيم النصيرات.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "شنّ الجيش هجوما مستهدفا ضد عنصر من حركة الجهاد الإسلامي كان يخطط لتنفيذ عمل وشيك ضد قوات الجيش. القوات تحت قيادة الجنوب منتشرة في المنطقة وفق خطة اتفاقية وقف إطلاق النار، وستواصل عملها لإزالة أي تهديد فوري".

وأضاف البيان: "أن العملية تأتي ضمن جهود الجيش الإسرائيلي للردع والحفاظ على أمن قواته في مناطق الانتشار وفق تفاهمات وقف النار"، مدعيا أن الغارات كانت "محددة" واستهدفت عناصر تشكل خطرا مباشرا على الجنود الإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال مستمر في متابعة أي تحركات لعناصر مسلحة في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات استباقية لمنع تنفيذ هجمات ضد قواته أو المستوطنات المحاذية للقطاع.

