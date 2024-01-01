خرق جديد لاتفاق وقف النار.. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء “النبطية” جنوبي لبنان..

بيروت /سما/

استشهد لبناني، اليوم السبت، من جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي ابنان.

وتأتي الغارة الجديدة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد القرى والبلدات الجنوبية، حيث كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، أمس الجمعة، استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة زوطر الغربية في القضاء نفسه.

كما ارتقى مواطنان لبنانيان آخران في وقت سابق، نتيجة غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة تول في قضاء النبطية أيضاً.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرقٍ واضح للقرار الأممي 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي طالت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.