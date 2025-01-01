مصر تشدد على تنفيذ اتفاق غزة كاملا وتُحضر لعقد مؤتمر "التعافي المبكر" في نوفمبر القادم

القاهرة/ سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة الالتزام بنص اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنوده، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مصر وتركيا لمتابعة مراحل الاتفاق.

وشدد عبد العاطي، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الهولندي دافيد فان فييل والتركي هاكان فيدان، على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم السبت.

وأشار إلى أن مصر تعتزم استضافته المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة خلال شهر نوفمبرالمقبل، مؤكدا الحرص على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، تماشيا مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد عبد العاطي نظيره الهولندي، على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع نظرا للوضع الإنساني الكارثي فى غزة.

وتناول الوزيران خلال اتصالهما نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث ثمن وزير الخارجية الهولندي الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب استنادا لمبادرة الرئيس الأمريكي، وفق البيان.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين المصري والتركي، تناولت التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، واستعرض الوزيران نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي، حيث شددا على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عبد العاطي، أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مشيرا إلى أهمية التنسيق القائم بين مصر وتركيا في متابعة مراحل الاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر ودعمها للجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة.