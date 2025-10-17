غزة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ68,519 شهيدًا منذ بدء الحرب

رام الله / سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,519 شهيدًا 170,382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما اعلنت وصول 19 شهيدا ،منهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 15 شهيد انتشال، و7 إصابات الى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ولفتت انه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): كان إجمالي الشهداء: 93، وإجمالي الإصابات: 324، و إجمالي الانتشال: 464.

كما نوهت الصحة انه تم اضافة عدد 220 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 17/10/2025 الى 24/10/2025

في حين اكدت انه تم التعرف حتى الان على 64 جثمانا من أصل 195، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الإحتلال.