  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا": الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى إلى قطاع غزة

السبت 25 أكتوبر 2025 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى إلى قطاع غزة



غزة / سما/

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها.

كما تحدّث مسؤولون محليون ودوليون عن استمرار المعاناة في قطاعات ومرافق أساسية بسبب عدم دخول المواد اللازمة منذ وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا اليوم السبت إن "الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر، لكن يُمنع إدخالها".

وأكدت الوكالة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة : الاتفاق على تسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من ابناء القطاع

حركة “حماس” تكشف عن تفاصيل الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة: وضع خطوات عملية للمرحلة المقبلة باتفاق غزة

روبيو : نخطط لإعمار غزة بلا حماس وبمشاركة قوة دولية ولد مكان للأونروا في غزة

اسرائيل تغتال القيادي البارز في حزب الله عباس كركي..

كوهين: ممر طاقة من السعودية إلى إسرائيل يتجاوز قناة السويس ..

“العالم لا يعرف الكثير عن 7 اكتوبر”..

مسؤول اسرائيلي: واشنطن تحضر مشروع قرار أممي لتشكيل قوة دولية في غزة

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري واشنطن تمنع “تل أبيب” من اتخاذ خطوات عقابية ضد “حماس” بعد توقف إعادة جثامين الأسرى

مصر تشدد على تنفيذ اتفاق غزة كاملا وتُحضر لعقد مؤتمر "التعافي المبكر" في نوفمبر القادم

تلقينا ضمانات بعدم عودة الحرب..حماس تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق غزة وتكشف ملامح المرحلة المقبلة

كوهين: ممر طاقة من السعودية إلى إسرائيل يتجاوز قناة السويس ..

eee3ca0c-c568-4668-be25-c60e544db279

ارهاب المستوطنين في رام الله: إحراق مركبات في المغير ودير دبوان تحت حماية الجيش الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية