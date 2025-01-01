فلسطين توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية "اتفاقية هانوي"

هانوي/ وكالات/

وقّعت دولة فلسطين، اليوم السبت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد كبير من رؤساء الوفود، وممثلي الدول، والمنظمات الدولية.

ووقّع عن دولة فلسطين السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بتفويض من الرئيس محمود عباس، حيث يأتي تأكيدا على الالتزام الفلسطيني العميق بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء فضاء رقمي آمن وإنساني.

وفي السياق، أعرب سفير دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعدي الطميزي عن اعتزاز فلسطين بالمشاركة في هذا الحدث الأممي البارز، مشيداً بالدور الفاعل الذي قامت به جمهورية فيتنام الاشتراكية في استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي يشكل خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وصون الكرامة الإنسانية في الفضاء الرقمي.

وأكد السفير الطميزي أن اتفاقية هانوي تمثل "ميثاقاً أممياً جديداً لترسيخ قيم العدالة والمسؤولية والتعاون المشترك في عالمنا الرقمي"، مشدداً على أن دولة فلسطين ستواصل دعمها لكل المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية الإنسان، وتعزيز الأمن، والسلام، والتنمية، في العصر الرقمي.