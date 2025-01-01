  1. الرئيسية
الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة

السبت 25 أكتوبر 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة



عمان / وكالات/

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن الأردن لن يشارك بأي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشددًا على دعم بلاده لكافة الجهود الإنسانية والسياسية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

ووصف المومني السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه الضفة الغربية بأنها عدوانية، معربًا عن تقديره للجهود الأميركية والدولية التي أكدت موقفها الرافض لضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الأردن قدم للشعب الفلسطيني ما استطاع ضمن واجب أخلاقي وإنساني وعروبي، مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع المصلحة الاستراتيجية الأردنية بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وضمان إقامة دولتهم.

