ارهاب المستوطنين في رام الله: إحراق مركبات في المغير ودير دبوان تحت حماية الجيش الاسرائيلي

السبت 25 أكتوبر 2025 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارهاب المستوطنين في رام الله: إحراق مركبات في المغير ودير دبوان تحت حماية الجيش الاسرائيلي



رام الله / سما/

احرق المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ليلا ممتلكات المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، وأضرموا النار في ثلاث مركبات. وحسب الفلسطينيين، تصدى الأهالي للمهاجمين.

وقال رئيس مجلس قروي المغيّر أمين أبو عليا، إن "المستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من القرية وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي العزل، وتمكنوا من إبعادهم عن المكان"، مشيراً إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الأهالي.

بالأمس اعتدى المستوطنون على قرية دير دبوان قرب رام الله واحرقوا ثلاث مركبات الليلة الماضية وخطّوا شعارات ارهابية وعنصرية.

