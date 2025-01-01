سبعة أطفال من غزة يصلون إلى سويسرا لتلقّي العلاج

وكالات / سما/

وصلت إلى الأراضي السويسرية مساء يوم الجمعة، مجموعة تضم سبعة أطفال جرحى من قطاع غزة، يرافقهم سبعة وعشرون من ذويهم، لتلقّي الرعاية الطبية في عدد من المستشفيات السويسرية، وذلك في إطار عملية إنسانية نظّمتها الحكومة الفدرالية السويسرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود.

وقالت وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة السويسرية في بيان رسمي إن الأطفال يعانون إصابات خطيرة ناجمة عن الحرب في غزة، وقد تمّ نقلهم أولاً إلى الأردن لتلقّي الإسعافات الأولية، ثم نُقلوا جواً إلى سويسرا عبر طائرات تابعة لسلاح الجو السويسري وخدمة الإنقاذ الجوي السويسرية “ريغا”.

وأوضح البيان أنّ الأطفال وأفراد عائلاتهم سيتم توزيعهم على عدد من الكانتونات السويسرية، من بينها جنيف، فود، تيشينو، بازل-شتات، لوسيرن، وسانت غالن، حيث سيتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جامعية وكانتونية متخصصة، وفق احتياجات كل حالة.

وأكدت الحكومة السويسرية أنّ هؤلاء الأطفال سيخضعون أيضاً لإجراءات تضمن لهم الإقامة المؤقتة وحماية قانونية خلال فترة العلاج وإعادة التأهيل.

وقالت السلطات إن هذه المبادرة تمثّل المرحلة الأولى من برنامج إنساني أوسع يهدف إلى استقبال نحو 20 طفلاً من غزة أصيبوا خلال النزاع الدائر، وذلك ضمن جهود سويسرا لتقديم الدعم الإنساني والطبي للفئات الأكثر تضرراً من الحرب.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إلى أنّ “هذه العملية تعبّر عن التزام سويسرا العميق بالمبادئ الإنسانية، وبتقديم المساعدة للضحايا المدنيين بغضّ النظر عن الانتماءات أو الخلفيات السياسية”.

من جانبها، رحّبت منظمات الإغاثة الدولية بهذه الخطوة، معتبرةً إيّاها بادرة أمل في وقت يعاني فيه النظام الصحي في قطاع غزة من انهيار شبه كامل نتيجة القصف المستمر ونقص الإمدادات الطبية.