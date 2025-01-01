  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: اجواء صافية اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا

السبت 25 أكتوبر 2025 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء صافية اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل:  يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا  في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الاحد:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح اعلى من  معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ويطرأ ارتفاع  آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من  معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين،  والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

توتر كبير في حكومة نتنياهو بعد تصريحات ترامب حول مروان البرغوثي..

حركة “حماس” تكشف عن تفاصيل الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة: وضع خطوات عملية للمرحلة المقبلة باتفاق غزة

روبيو : نخطط لإعمار غزة بلا حماس وبمشاركة قوة دولية ولد مكان للأونروا في غزة

توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب.. مسؤولون أمريكيون يعلنون أن إسرائيل "خرجت عن السيطرة"

اسرائيل تغتال القيادي البارز في حزب الله عباس كركي..

وزير الشتات الإسرائيلي يهين السعودية مجدداً: ندعوهم لسباق الهجن في النقب..

الموقف الأميركي الصارم ضد ضم الضفة يُفاجئ إسرائيل وواشنطن اكتشفت ان نتنياهو لم يكن بريئا من حراك مشروع الكنيست..

الأخبار الرئيسية

كوهين: ممر طاقة من السعودية إلى إسرائيل يتجاوز قناة السويس ..

eee3ca0c-c568-4668-be25-c60e544db279

ارهاب المستوطنين في رام الله: إحراق مركبات في المغير ودير دبوان تحت حماية الجيش الاسرائيلي

“العالم لا يعرف الكثير عن 7 اكتوبر”..

لاول مرة ..مسيّرات أمريكية في سماء غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة : الاتفاق على تسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من ابناء القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية