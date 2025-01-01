الطقس: اجواء صافية اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.