لاول مرة ..مسيّرات أمريكية في سماء غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

السبت 25 أكتوبر 2025 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

بدأ الجيش الأمريكي مؤخرا بتشغيل طائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. 

وذكرالمسؤولون أن العملية تهدف إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس ببنود وقف إطلاق النار، الذي وصفوه بـ"الهش". 

وأضافوا أن المقر الأمريكي المُقام في "كريات غات"، جنوب تل أبيب، مسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة ومسارها.

وكانت مصادر عبرية كشفت، الخميس، عن تحذير أمريكي شديد اللهجة تم توجيهه إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد الأحداث الأخيرة، التي رافقت زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن هذه الأحداث "تزيد من قلق البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في قطاع غزة".

