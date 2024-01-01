  1. الرئيسية
مسؤولون أوروبيون: هجوم إسرائيلي واسع على لبنان قد يحدث في اي لحظة

الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروكسل/وكالات/

حذرت مصادر أوروبية من أن اندلاع هجوم واسع للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بات "مسألة وقت"، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية وتكثيف الضربات الجوية ضد مواقع تابعة لحزب الله في البقاع.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مسؤولين أوروبيون قولهم إن إسرائيل نفذت، خلال اليومين الماضيين، سلسلة غارات استهدفت معسكرات تدريب ومنشآت عسكرية لحزب الله في منطقة البقاع، فيما يؤكد الحزب أنه سيردّ على أي توغل بري إسرائيلي بشكل مباشر.

التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله راكم قدرات عسكرية ودفاعية متطورة منذ المواجهات الأخيرة على الحدود الشمالية عام 2024، الأمر الذي يجعل أي عملية عسكرية مقبلة أكثر تعقيدًا وكلفة.

وبحسب مصادر لبنانية، فإن الأجواء في الجنوب والبقاع تشهد توترًا متزايدًا مع استعدادات ميدانية من الجانبين، وسط تحذيرات من أن المنطقة "تقف على أعتاب تصعيد كبير" قد يفتح جبهة جديدة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

