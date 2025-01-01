  1. الرئيسية
النخالة : الفصائل الفلسطينية ملتزمة بوقف الحرب

الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنّ اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تهدف إلى تثبيت خطة وقف إطلاق النار، موضحًا أن الجهود تتركز على ضمان التزام كل الأطراف بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في حوار عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحركة عقدت لقاءات ثنائية وثلاثية مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، إلى جانب لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأشار إلى أن الاجتماعات أفضت إلى تفاهمات واضحة ومحددة حول آليات وقف الحرب وضمان استمراريتها.

وأعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل وقف العدوان، مؤكدًا أن هذه المساعي تمثل تعبيرًا عن الموقف العربي الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في الحياة الكريمة.

