روبيو : نخطط لإعمار غزة بلا حماس وبمشاركة قوة دولية ولد مكان للأونروا في غزة

الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إلى المقر العسكري الأمريكي في جنوب إسرائيل. يشرف المقر الجديد على ما يحدث في قطاع غزة، وقد أبدى روبيو إعجابه بأنشطة الجنود الأمريكيين.

شوهد جنود من عدد من الدول في المقر الأمريكي بكريات جات ، ومن بين الدول الأخرى، شوهدت في المقر اليوم بزات عسكرية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا واليونان وقبرص. وإلى جانب الجنود، يقيم في المقر أيضًا شخصيات بارزة من عدد من الدول، منها الأردن والإمارات العربية المتحدة وكندا والدنمارك.

وصرح روبيو"ننشئ قوة استقرار تضم جميع الدول التي تقدم قوات وموارد. نحن نبني التفويض المناسب، سواءً أكان من الأمم المتحدة أم غيرها".

وأضاف روبيو أن الهدف هو "ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وحصول الناس على المساعدات دون نهب، وتهيئة الظروف لدخول قوة الاستقرار حتى نتمكن من المضي قدمًا في إعادة الإعمار". وقال أيضًا: "لا توجد خطة بديلة، هذه هي الخطة الأفضل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح بعد “ثلاثة عقود من الأخطاء والإرهاب”، مؤكداً أن الأونروا لن يكون لها أي دور في غزة، بل ستتولى ثماني إلى عشر جهات أخرى المسؤولية هناك.

حذر من أن ضم الضفة الغربية سيقوّض عملية السلام بالكامل..

قال روبيو في بيان: " لدينا الكثير لنفخر به. لقد واجهنا الكثير من التحديات، لكن لدينا الكثير من الفرص...ستكون هناك تقلبات، لكن لدينا الكثير من الأسباب للتفاؤل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي عند وصوله إلى المقر الأمريكي: "أردتُ القدوم للاطلاع على العمل والاحتياجات هنا. نرى الكثير من الجنود هنا، من دول أخرى ومن إسرائيل التي تستضيفنا. سيستمر هذا النمو، وسنتولى تنسيق المساعدات الإنسانية. سترون ذلك ينمو".

"يجب أن يفهم العالم أن حماس لا تزال قائمة وراء الخط الأصفر، وهي تتصرف بعنف، بما في ذلك ضد المدنيين. يجب تهيئة الظروف اللازمة لعدم تكرار ما حدث في 7.10. نريد غزة خالية من حماس، غزة تتوفر فيها شروط الرخاء وفرص العمل والأمن الشخصي للمواطنين. دول المنطقة التي وقّعت اتفاقية ملتزمة بنزع سلاح غزة. يضيف روبيو.

أوضح روبيو قائلاً: "إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فسيكون ذلك انتهاكًا للاتفاق.

وصل روبيو إلى إسرائيل أمس، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس الليلة الماضية. ومن المتوقع أن تستمر زيارة وزير الخارجية الأمريكي حوالي يومين.

