ماكرون يطالب بإنشاء “حوكمة خاصة” في غزة والاعتراف الكامل بدور الفلسطينيين فيها

باريس/سما/

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إنشاء حوكمة خاصة بقطاع غزة، والاعتراف الكامل بدور الفلسطينيين في هذه العملية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون، الخميس، عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي جرت في بروكسل.

وقال ماكرون: “مصممون على ضمان تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل غزة”.

وأشار إلى أن “الأولوية في غزة هي الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية من جديد”.

وذكر أن متوسط عدد الشاحنات الإغاثية التي تدخل غزة يوميًا، والبالغ نحو 300 شاحنة، غير كافٍ لتلبية احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف: “ينبغي إنشاء حوكمة خاصة بغزة، والاعتراف الكامل بدور الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية في هذه العملية، ونشر قوات الأمن الداخلي والشرطة التي نحن مستعدون لتدريبها أكثر، إضافة إلى تأسيس قوة استقرار دولية بتفويض من مجلس الأمن الدولي”.

وأفاد ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضطلع بدور مهم في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الاتحاد أبدى استعداده للقيام بذلك.

وقال: “يتضمن ذلك نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح لتأمين نقاط العبور على وجه الخصوص، وتعزيز مهامنا التدريبية من أجل إعادة انتشار الشرطة الفلسطينية بسرعة في غزة”.

وبدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 آخرين.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح “حماس”، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب.