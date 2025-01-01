  1. الرئيسية
ترامب يعاقب كندا ويعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية معها بسبب فيديو ريغان

الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعاقب كندا ويعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية معها بسبب فيديو ريغان



واشنطن / وكالات /

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التجارية مع كندا بعد بثها إعلانا تلفزيونيا للرئيس الأسبق رونالد ريغان يعبّر فيه عن موقف سلبي من قضية الرسوم الجمركية.

كتب الرئيس ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد استخدمت كندا بطريقة احتيالية إعلانا مزورا يظهر فيه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وهو يعبّر عن موقف سلبي من الرسوم الجمركية... ونظرا لسلوكهم الاستفزازي هذا، فإن جميع المفاوضات التجارية مع كندا تعلَق فورا."

ويأتي منشور ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يهدف إلى مضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله رسوم ترامب الجمركية.

وجاء ردّ ترامب بعد إعلان صادر عن "مؤسسة ريغان"، انتقدت فيه حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية لاستخدامها مقطع فيديو قديما للرئيس ريغان يعود إلى عام 1987 ضمن حملة إعلانية. واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستخدام يشوه سياق كلام ريغان تماما، مشيرة إلى أن تصريحاته آنذاك كانت دعوة إلى التجارة الحرة والعادلة، وليس رفضا مطلقا للرسوم الجمركية بأي شكل من الأشكال.

وسبق أن صرح ترامب بأن كندا "يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين"، مبررا ذلك بأنها "تعتمد اعتمادا كاملا على واشنطن".

وجاء تصريح ترامب في ظل تصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قال دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب. ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية.

وقال فورد، يوم الثلاثاء: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".

